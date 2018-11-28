«С нами снова просто играют»: глава парламента Словакии отказался верить в версию Порошенко о конфликте в Азове

Братислава, 28 ноября. Глава парламента Словакии Андрей Данко заявил, что не доверяет президенту Украины Петру Порошенко, так как Киев может скрывать правду об инциденте в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба «Словацкой национальной партии» (SNS), которую возглавляет Данко.

Спикер словацкого парламента отметил, что не доверяет Порошенко после истории с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, который в конечном итоге оказался жив. По словам Данко, Словакия не намерена делать преждевременные выводы, пока не станут известны все детали инцидента с задержанием украинских военных кораблей в районе Керченского пролива. Таким образом, глава парламента Словакии отказался верить в версию Порошенко о конфликте в Азове.

«Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина уже обманула с умершим журналистом. Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто играют», — сказал глава парламента Словакии.

Данко также добавил, что нельзя требовать от властей Словакии немедленного осуждения инцидента в Керченском проливе и введения новых санкций против РФ, так как невозможно делать выводы и заявления на основе публикаций в СМИ.

«Необходимо учитывать конкретную ситуацию на Украине — не все белое или черное. Мы молимся, чтобы этот конфликт остановился как можно скорее дипломатическими средствами. Однако санкции неэффективны», — добавил он.

Данко подчеркнул, что Словакия будет настаивать на урегулировании данного инцидента дипломатическим путем. По его словам, Москва и Киев должны сесть за стол переговоров и решить все возникшие вопросы путем переговоров.

Напомним, 25 ноября три судна военно-морских сил Украины нарушили государственную границу РФ. Украинская корабельная группа вошла в территориальные воды РФ, где осуществляла провокационные действия. При этом экипажи украинских военных кораблей не реагировали на законные требования российских пограничников. К вечеру три украинских судна были задержаны в районе Керченского пролива.

В ночь на 26 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении военного положения. 28 ноября администрация украинского президента сообщила, что Порошенко подписал указ «О введении военного положения на Украине» Военное положение введено на 30 дней в 10 областях Украины.