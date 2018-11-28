Территория раздора — в Конституционном суде рассмотрели вопрос о границе Чечни и Ингушетии. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге Конституционный суд в открытом заседании рассмотрел запрос о проверке Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

«Уважаемый суд, парламент Чеченской Республики, как одна из сторон рассматриваемого соглашения, полностью поддерживает доводы, изложенные главой Республики Ингушетия о запросе в Конституционный суд РФ. И со своей стороны просит признать Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года», — выступил на заседании Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики.

Запрос на проверку конституционности соглашения поступил от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Кроме представителей Совета Федерации и властей обеих республик, на заседании активно выступали и члены уважаемых родов. Решение Конституционного суда будет принято позднее на закрытом заседании.