Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин: Вопрос с пенсиями в РФ решен, они будут расти
Читать Новость
ФАН-ТВ

Территория раздора — в Конституционном суде рассмотрели вопрос о границе Чечни и Ингушетии. ФАН-ТВ

30
0 Оставить комментарий

В Санкт-Петербурге Конституционный суд в открытом заседании рассмотрел запрос о проверке Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

Территория раздора — в Конституционном суде рассмотрели вопрос о границе Чечни и Ингушетии. ФАН-ТВ

«Уважаемый суд, парламент Чеченской Республики, как одна из сторон рассматриваемого соглашения, полностью поддерживает доводы, изложенные главой Республики Ингушетия о запросе в Конституционный суд РФ. И со своей стороны просит признать Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года», — выступил на заседании Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики.

Запрос на проверку конституционности соглашения поступил от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Кроме представителей Совета Федерации и властей обеих республик, на заседании активно выступали и члены уважаемых родов. Решение Конституционного суда будет принято позднее на закрытом заседании.

Автор: Василий Григорьевский;Евгений Рудаков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.