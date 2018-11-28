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Путин призвал США найти консенсус и настроить всех на конструктивное сотрудничество

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Путин призвал США найти консенсус и настроить всех на конструктивное сотрудничество

Москва, 28 ноября. Американской администрации следует найти консенсус внутри Соединенных Штатов и настроить всех, в том числе элиты США,  на конструктивное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на десятом ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По мнению Путина, американский лидер Дональд Трамп настроен позитивно. В то же время глава российского государства заявил о необходимости найти точки соприкосновения внутри Соединенных Штатов. 

«Надо найти точки соприкосновения, о которых я сказал, и, это уже не от меня, а от администрации (Соединенных Штатов) зависит, найти какой-то общий консенсус внутри США, который бы настроил всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами», — сказал Путин.

Автор: Дарья Смолина
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