Путин призвал США найти консенсус и настроить всех на конструктивное сотрудничество

Москва, 28 ноября. Американской администрации следует найти консенсус внутри Соединенных Штатов и настроить всех, в том числе элиты США, на конструктивное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на десятом ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По мнению Путина, американский лидер Дональд Трамп настроен позитивно. В то же время глава российского государства заявил о необходимости найти точки соприкосновения внутри Соединенных Штатов.