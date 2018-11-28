Астана, 28 ноября. Оппозиция Сирии надеется, что на переговорах в Астане Россия и Турция смогут добиться прогресса в вопросе по созыву Конституционного комитета САР, заявил в среду глава делегации сирийской оппозиции Ахмед Тоума.

«Мы надеемся, что проблема вокруг создания этого органа будет решена на нынешнем раунде переговоров в Астане», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Аль-Хадас».

Сирийская оппозиция подтвердила, что готова участвовать в работе Конституционного комитета, на совещании Сирийского комитета по переговорам, которое прошло в Эр-Рияде 22-25 ноября. Комитет должен быть созван до 31 декабря, планируется, что в него войдут 150 человек.

Дамаск уже одобрил списки делегатов в комитет от сирийского правительства и оппозиции, пока остается несогласованным список делегатов от гражданских обществ, молодежных и женских союзов, творческой интеллигенции и региональных племенных объединений.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане проходит 28 и 29 ноября.