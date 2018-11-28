В России кратно повысят темпы развития дорог, портов и авиасообщения — Путин



Москва, 28 ноября. В России многократно увеличат темпы развития инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия зовет!».

Глава государства подчеркнул, что к решению этой задачи будут привлечены частные инвесторы, им окажут всю необходимую поддержку. Для этих целей, как добавил президент, будут сконцентрированы огромные ресурсы.

Путин подчеркнул, что кратно нарастить усилия власти страны планируют в сфере строительства автомобильных и железных дорог, морских и речных портов, в области авиасообщения, энергетики и связи.

Таким образом, пояснил он, будет повышена связанность страны удобными, безопасными коммуникациями.