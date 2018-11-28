Путин: Россия работает над созданием независимых от SWIFT платежных систем

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин, участвуя в форуме «Россия зовет!», сообщил, что Москва совместно с партнерами работает над созданием независимых от SWIFT платежных систем.

«С некоторыми странами мы активно работаем, с нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами, над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT», — заявил Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что, вопреки часто звучащим заявлениям, не Россия уходит от доллара, а именно доллар — от России. При этом, по мнению главы государства, те, кто уводит доллар от РФ, «стреляют себе не в ногу, а чуть выше».

Напомним, ранее стало известно, что Россия и страны Европы совместно создают аналог SWIFT, чтобы работать с Ираном.