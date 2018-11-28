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Общество

Лимонов оценил идею дать омскому аэродрому имя Егора Летова

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Лимонов оценил идею дать омскому аэродрому имя Егора Летова

Омск, 28 ноября. Частный аэродром малой авиации Поповка под Омском назовут в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Писатель и публицист Эдуард Лимонов, в партии которого некогда состоял Летов, оценил идею о переименовании аэродрома.

«Назвали — и хорошо!» – заявил Лимонов в комментарии «Народным новостям».

Несмотря на то, что кандидатура Летова не прошла в финал голосования на конкурсе «Великие имена России» и набрала всего 6% голосов, глава аэродрома Александр Анисимов решил все-таки поддержать общественность и присвоить воздушной гавани имя Летова.

Аэродром переименуют 30 ноября в день окончания голосования. Кроме того, на территории объекта установят мемориальную доску в честь легендарного музыканта. Планируется, что через год на площадке аэродрома состоится рок-фестиваль.

Автор: Софья Куликова
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