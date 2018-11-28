Все кончилось бы уничтожением катеров: в Киеве объяснили, почему моряки не сопротивлялись в Керченском проливе

Киев, 28 ноября. В Киеве объяснили, почему украинские моряки не оказывали сопротивления во время задержания в Керченском проливе. По словам украинского военного эксперта и блогера Алексея Арестовича, в этом случае российский спецназ мог потопить украинские суда.

«В случае стрельбы, затеянной украинской стороной, история завершилась бы мгновенным уничтожением катеров. Результатом таких действий было бы поражение одного-трех противников и последующее уничтожение украинского экипажа вместе с судами», — пишет он в блоге.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. Украинские же власти традиционно расценили данный инцидент как «российскую агрессию» и ввели военное положение в 10 регионах страны сроком на один месяц.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на происшествие в Керченском проливе, отменив встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине. Впрочем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российская сторона, несмотря на слова Трампа, продолжает готовиться к встрече.