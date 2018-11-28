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Экономика

Путин: РФ выстраивает целую программу для улучшения жизни россиян

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Путин: РФ выстраивает целую программу для улучшения жизни россиян

Москва, 28 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает текущие темпы роста экономики недостаточными для радикального повышения уровня жизни граждан России, но меры для его ускорения принимаются. Об этом он заявил на открытии форума «Россия зовет!».

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что для улучшения жизни граждан власти выстраивают комплексную программу развития.

Автор: Андрей Крылов
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