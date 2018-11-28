ЦБ России опубликовал курс валют на 29 ноября

Москва, 28 ноября. Банк Российской Федерации разместил на своем сайте официальные курсы доллара и евро по отношению к национальной валюте на 29 ноября.

По данным регулятора, в четверг курс американской валюты составит 66,9436 рубля, что на 16 копеек выше ранее установленного.

Отмечается, что европейская валюта будет стоить 75,5191 рубля, что на 10 копеек меньше, чем днем ранее, пишет «Свободная пресса».

По имеющимся данным, на открытии торгов на Московской бирже сегодня доллар подешевел на 27 копеек и составлял 66,83 рубля, курс евро снизился на 26 копеек — до 75,5 рубля.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля практически не зависит от цен на нефть.