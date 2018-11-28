Российская экономика чувствует себя уверенно — Путин

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно и адаптируется к трудностям. В среду глава государства участвует в инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Российский лидер отметил, что, несмотря на внешнее давление, экономика России создает условия для собственного развития.

«Есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется, чувствует себя уверенно», — сказал Путин.

Напомним, ранее глава Счетной палаты РФ и бывший министр финансов страны Алексей Кудрин заявил, что экономика России «попала в застойную яму». Он отметил, что в течение 10 лет темпы роста российской экономики находятся на уровне одного процента в год, и призвал искать новые драйверы для ее роста.