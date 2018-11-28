«Запад был против»: в Киеве объяснили, почему военное положение не ввели после потери Крыма

Киев, 28 ноября. Украинский политолог Владимир Фесенко, близкий к администрации президента Петра Порошенко, объяснил, почему на Украине не ввели военное положение даже после потери Крыма и поражений ВСУ в Иловайском и Дебальцевском котлах в Донбассе.

По его словам, «категорически против» этого были западные партнеры Киева, которые опасались эскалации конфликта. При этом Фесенко считает, что действия международных партнеров Украины нужно воспринимать объективно, а не слепо считать их украинскими друзьями, которые готовы во всем помогать Киеву: «К сожалению, это далеко не так».

«Действуют они весьма прагматично. Их, прежде всего, интересует, чтобы конфликт, который реально сейчас существует, не разрастался, чтобы не было эскалации, чтобы не было новой войны», – заявил Фесенко.

Напомним, военное положение в десяти областях Украины ввели после преднаменной провокации, которую три корабля ВМСУ устроили 25 ноября в Керченском проливе. Суда были задержаны, Киев тут же обвинил Россию в агрессии, несмотря на то, что украинские корабли незаконно нарушили границу РФ. Все это было использовано как повод для введения особого правового положения в стране.

Причем Порошенко хотел ввести военное положение сроком на 60 дней,однако Рада сократила его до 30 дней, чтобы не сорвать предстоящие выборы в стране в марте 2019 года. Хотя в Киеве уже высказали мнение, что военное положение гаранту Украины потребовалось именно для того, чтобы не допустить выборы.

В частности, на это указывал политолог Михаил Погребинский. По его словам, выборы в марте 2019 года не состояться с вероятностью 99%. А бывший депутат Рады Алексей Журавко высказал уверенность, что военное положение продлят, потому что «режим Порошенко готов на все».

Российская сторона рассматривает инцидент в Керченском проливе как провокацию Киева, главной целью которой была эскалация обстановки в регионе. По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что Киеву все сходит с рук. Он не исключил, что за провокацией может стоять сам Порошенко.