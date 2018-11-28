Синоптики предупредили о надвигающихся на Россию снежных бурях

Москва, 28 ноября. Специалисты Гидрометцентра России составили прогноз погоды на ближайшие две недели, согласно которому регионы накроет снежными бурями и обильными снегопадами.

По данным синоптиков, в Красноярском крае, жители которого уже испытывают натиск стихии, усилится снегопад, выпадет до 8 миллиметров осадков, а также столбик термометра резко опустится до отметок ниже нуля. Согласно прогнозам, в регионе высока вероятность ледяного дождя при температуре атмосферного фона от 3 до 6 градусов холода.

Снегопады, отметили в Гидрометцентре, усилятся также и на северо-западе России. Ленинградская и Мурманская области окажутся во власти циклона, холодный атмосферный фронт, который сместится в декабре со Скандинавии, приведет к усилению морозов. Синоптики пообещали в регионах сильную метель в предстоящие воскресенье и понедельник. В Петербурге столбики термометра покажут 13-15 градусов ниже нуля, передает «Свободная Пресса».

Камчатка, Якутия и Хабаровский край также останутся под воздействием снежного шторма, чему виной холодный облачный фронт тихоокеанского циклона.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о существенном повышении атмосферного давления в пятницу. Оно поднимется до 767 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше столичной нормы.