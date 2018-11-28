«Это же все комедия»: украинский политолог раскрыл истинные причины введения военного положения в стране

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении на 30 дней в ряде областей страны военного положения, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Данное решение затронет десять регионов, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский пояснил Федеральному агентству новостей, почему военное положение было введено не на всей территории страны.

«Почему 10? — переспросил он и тут же ответил. — Потому что на этом настаивали депутаты (Верховной рады. — Прим. ФАН), они не собирались голосовать за всю страну. Если бы они сделали так, как хотел [Порошенко], тогда он смог бы в Киеве, например, позакрывать телевизионные каналы, которые ему не нравятся, вырубить интернет-сайты, «наехать» на какие-то общественные организации».

Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии также рассказал, почему в этот список попала Винницкая область, которая не имеет общей границы с Россией ни по суше, ни по морю.

«Ну так это все из-за Приднестровья, где стоят Вооруженные силы РФ, — отметил политтехнолог. — Как нам формально объяснили, оттуда угроза тоже идет. Это же все комедия, это же все несерьезно! Никакой войны не будет».

По словам Погребинского, пока на Украине до той или иной области дойдет указание о введении военного положения, «уже закончатся эти самые 30 дней». И он знает, для чего именно власти затеяли всю эту историю.