Законы с 1 декабря 2018 года: кто получит две пенсии, рост выплат по ОСАГО, штраф за «лысую» резину

Федеральное агентство новостей рассказывает об изменениях, которые вступят в силу 1 декабря 2018 года и затронут жизни многих россиян.

Страховые выплаты по ОСАГО вырастут

В первую очередь изменения почувствуют автомобилисты и те, кто только собирается сесть за руль автомобиля.

Во-первых, с 1 декабря стоимость запчастей для ремонта автомобилей по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) будет рассчитываться по новым справочникам, составленным Российским союзом автостраховщиков. Стоимость запчастей после актуализации вырастет в среднем на 6,5%, а это в свою очередь приведет к увеличению страховых выплат.

Получить права можно в МФЦ

Во-вторых, с 1 декабря можно получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в одном из многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Правда, эта услуга пока доступна только жителям Татарстана. До 1 марта 2019 года там проходит пилотный проект. В случае, если его результаты будут успешными, опыт республики распространят на другие регионы России.

Отмечается, что для выдачи новых водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств необходимо синхронизировать базы МФЦ и ГИБДД, а это требует определенного времени. Однако уже сейчас граждане РФ могут заменить в МФЦ утерянные или испорченные права, причем не только по месту жительства, а в любом регионе страны.

Водительские удостоверения нового образца заменят паспорта

В-третьих, с 1 декабря получить водительские права нового образца россияне смогут в отделениях Сбербанка в тех регионах, где есть дефицит МФЦ.

В новые водительские удостоверения будет встроен микрочип с биометрическими данными гражданина, включая его фотографию, электронную подпись и отпечатки пальцев. Такие права невозможно подделать, с их помощью можно подтверждать свою личность вместо паспорта.

Сбербанк реализует этот тестовый пилотный проект совместно с министерством цифрового развития. В случае его успеха кредитная организация займется созданием цифрового удостоверения гражданина, которое в перспективе заменит бумажный паспорт.

Штрафы за езду на летней резине

С первого месяца зимы российские автомобилисты обязаны ездить на машинах с зимней резиной, в противном случае им грозит штраф. Это положение содержится в Техрегламенте, одобренном еще три года назад.

В рамках Таможенного союза (то есть в России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии) зимой автомобили должны быть на зимней резине с маркировками М+S, M&S или M S и соответствующим рисунком снежинки.

Эта резина не должна быть изношенной (глубина протектора в самом изношенном месте не должна быть меньше 4 мм). Устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей или колеса разного размера строго запрещено.

Если сотрудники Госавтоинспекции выяснят, что резина на вашем автомобиле не соответствует указанным требованиям, то на первый раз вам грозит штраф в размере 500 рублей.

Кому выплатят сразу две пенсии в декабре?

Как сообщил Пенсионный фонд России, в декабре некоторые россияне получат сразу две пенсии.

Речь идет о пенсионерах, которые получают пособия в первых числах месяца. Поскольку в первом месяце года они будут нерабочими, пенсии за январь 2019-го россияне получат раньше обычного, то есть в декабре.

«Многое зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни», — уточнили в ПФР.

Добавим, что с 1 января 2019-го пенсии россиян будут проиндексированы на 7,5%.

Срок уплаты налогов подходит к концу

Федеральная налоговая служба напоминает, что 3 декабря 2018 года истекает срок исполнения обязанностей налогоплательщиков по уплате налогов (взносов, сборов) и предоставлению отчетности в соответствии с федеральным законодательством.

В частности, до 3 декабря граждане РФ должны заплатить земельный, транспортный налог и налог на имущество физических лиц за 2017 год. Если же налогоплательщики не уложатся в указанные сроки, то им начислят пени.

Новшества для малого бизнеса

С 1 декабря 2018 года снимается ограничение на участие иностранных компаний в капитале малых российских предприятий. Но речь идет только о малом и среднем зарубежном бизнесе, не являющемся офшорным.

Для крупных иностранных компаний квота на долю в участии в уставном капитале малых предприятий РФ остается на уровне 49%.

Предполагается, что это нововведение поспособствует улучшению инвестиционного климата и позволит большему числу компаний воспользоваться льготами для малого и среднего бизнеса.

Хозяйственные товарищества превратятся в малые предприятия

Кроме того, с начала декабря хозяйственные товарищества будут отнесены к малому бизнесу, но при условии соблюдения квот по численности сотрудников и выручке, а также ограничения на участие в уставном капитале иностранных компаний.

В частности, чтобы получить статус малого предприятия, хозяйственное товарищество должно иметь выручку в 800 млн рублей и штат от 16 до 100 сотрудников. Статус микропредприятия можно получить, имея 120 млн рублей выручки и до 15 сотрудников.

Кроме того, для получения статуса малого предприятия надо, чтобы российские компании, входящие в состав учредителей, владели не более 25% доли уставного капитала, а крупные иностранные — не более 49%. ФНС отнесет такие предприятия к малому бизнесу автоматически, после предоставления финансовой отчетности.