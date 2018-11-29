Донбасс: в ДНР рассказали о напряженной обстановке на линии соприкосновения

Донецк, 28 ноября. Ситуация на линии фронта в Донбассе – напряженная, но контролируемая, заявили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР. В Донецке уточнили, что ситуация на линии соприкосновения складывается сегодня непростая.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники Народной милиции ДНР контролируют ее. Напомним, украинские силовики в 10.15 в среду открыли огонь по территории «Вольво-центра» на северной окраине Донецка. Обстрел велся на протяжении 20 минут из села Пески. Украинские военные применили стрелковое оружие. Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости.

С 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие из-за начала учебного года в Донецкой и Луганской народных республиках. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.