«Украину используют как презерватив»: Клинцевич рассказал об антироссийском плане Трампа

Киев, 28 ноября. Провокация Украины в Керченском проливе, вероятнее всего, была организована под руководством американских кураторов. Об этом в среду заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, президент США Дональд Трамп не случайно отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после событий в Керченском проливе. Клинцевич уверен, что глава Белого дома с самого начала планировал использовать данную ситуацию в своих целях.

Впрочем, как полагает сенатор, Трамп в данном случае тоже является жертвой обстоятельств, поскольку, не отмени он встречу, ему пришлось бы отвечать на множество неприятных вопросов.

«Конечно, лучше всего по надуманной, искусственно созданной причине сорвать встречу. Мне Трампа искренне жаль, но больше всего жаль Украину в этом грустном противостоянии, которое направлено против России. Украину используют как презерватив», — цитирует Клинцевича телеканал 360.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20, из-за ситуации в Керченском проливе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на слова американского президента, подготовка встречи продолжается.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. Как сообщает Infox.ru, слова главы российского МИД о провокации подтверждаются изъятыми у задержанных украинских моряков документами, среди которых есть инструкция о порядке прохождения Керченского пролива. Несмотря на то, что в ней указана необходимость уведомить Москву, экипажи кораблей этого не сделали.