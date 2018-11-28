То, о чем не рассказала Al-Jazeera: журналисты ЦАР пообщались с выпускниками российских инструкторов

Российские военные и гражданские инструкторы работают в ЦАР с конца января — начала февраля, об этом сообщает министерство иностранных дел РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

МИД России отметил, что с согласия СБ ООН в ЦАР были командированы российские военные и инструкторы для обучения центральноафриканской армии. Кроме того, в страну была отправлена очередная партия оружия.

«С согласия комитета СБ ООН 2127 из наличия министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля сего года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого комитета туда также командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны», — гласит ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина на вопросы СМИ о развитии сотрудничества между РФ и ЦАР.

За этот год наши инструкторы успели обучить уже несколько сотен бойцов FACA — Вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Церемония окончания обучения проходила в торжественной обстановке. Примечательно, что на ней присутствовали журналисты агентства Аль-Джазира. Стоит заметить, что эти СМИ сложно заподозрить в любви к России. Как отмечал в своем Facebook журналист ФАН Кирилл Романовский, в Сирии Аль-Джазира работает на стороне незаконных вооруженных формирований.

Однако Аль-Джазира — не единственное СМИ, которое осветило церемонию. На центральноафриканском портале ndjonisango.com появился цикл интервью с выпускниками российских инструкторов, где местные журналисты пообщались с «кадетами» FACA.

Как заявил глава миссии по обучению FACA в Беренго, отношения между российскими и центральноафриканскими инструкторами складываются хорошо. Центральноафриканские солдаты поблагодарили руководство ЦАР и РФ за возможность пройти военную подготовку по российской методике:

«Наши российские партнеры предоставляют нам свои знания, оборудование — все средства, которые приведут к успешным результатам по итогам этой подготовки».

Журналистам удалось пообщаться с несколькими солдатами более плотно. Без всякого стеснения те ответили на вопросы, в том числе на довольно щекотливые.

Мапука Гремако, солдат первого класса центральноафриканской армии, высоко оценил знания, полученные от российских инструкторов.

«Военную подготовку, организованную российскими инструкторами, действительно можно назвать качественной и эффективной, поскольку по ее окончанию ни у кого из нас не возникло трудностей в выполнении нашей миссии. Нас обучили буквально всему. Если говорить о достижениях армии FACA в Бамбари, Бангассу, Пауа и других городах, то именно благодаря качественному обучению нам удалось продемонстрировать хорошие результаты работы непосредственно на месте. Мы будем всегда действовать на благо всего населения, основываясь на полученных знаниях в Беренго. Очень тяжело, но это того стоит. Наши товарищи больше не погибают в таких количествах, как это было ранее. И это благодаря российской военной подготовке. Любой солдат, который прошел такого рода обучение, должен вынести что-то полезное для себя», — рассказал Гремако.

Бандока Паком, командир пятого отделения второго пехотного батальона, подтвердил слова Гремако о том, что обучение прошло эффективно.

«Мы узнали много нового. До этого мы, конечно, владели некими методами ведения боя и тактиками, но та техника, которую мы увидели благодаря российским инструкторам, дает нам возможность сделать большой шаг вперед».

Стоит отметить то, что Паком до Беренго уже проходил военную подготовку и обучался у инструкторов ООН по программе EUTEM (Миссия ООН по обучению FACA). И, по его словам, в рамках этих двух миссий были изучены различные техники. На его взгляд, российские инструкторы обучили их крайне любопытным методам ведения боя. Методика россиян открыла FACA незнакомые ранее тактические приемы для боя и патрулирования.

Адъютант Дрогбага Вафу Обэ, который служит в армии с 2009 года, заявил, что военная подготовка, полученная им девять лет назад, разительно отличается от того, что им предоставляют россияне: «Это определенно лучшее обучение, с которым мне довелось иметь дело».

Нюансы обучения, однако, не единственное, что интересует журналистов. Конфликт в Центральноафриканской Республике в немалой степени возник по причине религиозной розни. Две основные силы, помимо центрального правительства, это мусульманская группировка «Селека» и преимущественно христианская «Антибалака». Рознь не возникает на пустом месте, однако решить разногласия можно мирным путем. Помимо военной подготовки, которая, безусловно, важна, российские инструкторы научили центральноафриканских солдат мирному сосуществованию. Солдаты и офицеры на действительно важный вопрос о религиозной и языковой составляющей ответили без какого-либо смущения. Как и подобает настоящему воину и профессиональному солдату. Боец FACA считает сослуживца членом семьи независимо от его религиозных взглядов.

«У нас идеальные отношения, которые основаны на сотрудничестве. Я бы даже сказал, что мы как братья. В процессе общения нет ощущения присутствия каких-либо барьеров. У нас происходит языковой обмен, мы пробуем выучить язык друг друга. Вопрос этнической и религиозной принадлежности даже не обсуждается в нашем лагере. У каждого своя религия, своя философия, однако все мы военные и у нас единая цель. Мы здесь, чтобы бороться за нашу Родину», — заявил Мапука Гремако, солдат первого класса.

«У нас отличные отношения, мы прекрасно понимаем друг друга. Хотел бы заметить, что каждый день нам преподают русский язык. Это обеспечивает нам взаимопонимание, если вдруг нам предстоит действовать вместе. Армия — это большая семья. Среди нас есть христиане, мусульмане и даже анимисты. А так как военная подготовка предполагает совместное проживание на территории, то мы не обращаем внимания на этнические и религиозные различия», — сообщил сержант Бандока Паком.

«Все мы — военные, независимо от цвета кожи и религиозных убеждений. Среди русских есть христиане, мусульмане, буддисты, также и среди нас есть христиане и мусульмане. Русские молятся, и мы молимся. В Беренго отсутствует религиозный конфликт. Неважно, христианин ты или мусульманин, так как здесь все мы — военные, все мы — братья по оружию», — сказал адъютант Дрогбага Вафу Обэ.

Строго говоря, миссия по установлению мира в ЦАР строится из множества факторов. Гуманитарная деятельность крайне важна, не менее значимо и обучение правительственных сил. Однако в стране, где конфликт и борьба являются не чем-то далеким, а действительностью для нескольких поколений, решающим может оказаться даже такой малозаметный фактор, как правильное и мирное сосуществование членов вооруженных сил. Ведь как могут прекратить религиозный конфликт солдаты, которые не способны из-за религии ужиться в одной казарме. Этот аспект обучения важен не меньше, чем правильный хват оружия или вопрос караульной службы.

Год назад казалось, что деятельность инструкторов покрыта тайной, и заинтересованные в сведениях о работе россиян отдельные службы и персоны шли на самые разные шаги в поисках информации. Беглый олигарх Михаил Ходорковский даже отправил на смерть троих журналистов, чтобы путем провокации выудить сведения о российских военных и гражданских инструкторах.

Однако, как выяснилось, россияне вовсе не прятались, и журналисты, получившие аккредитацию у правительства ЦАР, а также официальный пропуск к месту тренировок в Беренго, без проблем попали в лагерь. На территорию незаконных вооруженных формирований им лезть не пришлось.