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Служба пробации для бывших заключенных может появиться в России до 2020 года

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Служба пробации для бывших заключенных может появиться в России до 2020 года

Москва, 28 ноября. Служба пробации для социальной адаптации бывших заключенных может появиться в России до 2020 года. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В настоящее время создание службы пробации планируется осуществить в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года», — уточнила она.

Москалькова выразила сожаление в связи с тем, что в России до сих пор нет службы, которая бы занималась надзором, руководством и оказанием помощи по возвращению в общественную жизнь условно-досрочно освобожденным женщинам.

Служба пробации для бывших заключенных может появиться в России до 2020 года

Омбудсмен рассказала, что совместно с ФСИН России были подготовлены проект федеральных законов «О пробации в РФ» и сопутствующие законопроекты. В настоящее время работа над ними приостановлена.

«Принятие упомянутых законопроектов, как представляется, позволило бы сконцентрировать усилия регионов на социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также значительно снизить уровень рецидивной преступности», — добавила Москалькова.

О начале работы над созданием службы пробации в России сообщил в октябре первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. По его словам, ведомство приступило к изучению зарубежного опыта по этому вопросу.

Автор: Василий Котов
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