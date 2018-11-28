Сирия новости 28 ноября 16.30: при взрыве в Дейр-эз-Зоре погибло три мирных жителя, курды продолжают арестовывать гражданских в Ракке

Сирия, 28 ноября. При взрыве мины ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло три мирных жителя, курды продолжают арестовывать гражданских в Ракке, перестрелка между боевиками «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций исламистов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: устроила перестрелку в Сармине.

Курды: обстреливают поселение Дейр-эз-Зора, продолжают проводить аресты населения Ракки.

Международная коалиция: усиливает военное присутствие в Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) ведут артиллерийский обстрел предполагаемых укрытий банд «Исламского государства»1 в городе Гаранидж в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в населенном пункте Аль-Джафра разорвалась мина, заложенная ИГИЛ1. По сведениям правозащитной организации, в результате инцидента погибло три мирных жителя поселения.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в окрестностях поселения Сукейк на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

В поселении Сармин в восточной части региона зафиксированы перестрелки между боевиками группировок, входящих в альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News. Причина возникновения вооруженного конфликта неизвестна.

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают массово арестовывать мирное население провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что члены курдских военизированных отрядов захватили гражданского недалеко от КПП в административном центре региона.

В Тель Абъяд прибыли дополнительные силы армии США, сообщает местный источник на своей странице в Twitter (@alreahalsaknh). Напомним, Соединенные Штаты разворачивают наблюдательные посты вдоль сирийско-турецкой границы для защиты курдских Отрядов народной самообороны (YPG) от обстрелов со стороны ВС Турции, а также усиления своего присутствия в данном районе.

Ирак

В районе Аш-Шула в центре Багдада детонировало самодельное взрывное устройство, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб мирный житель иракской столицы, еще двое гражданских получили ранения.

ВС Ирака нанесли артиллерийские удары по укрытиям террористов «Исламского государства» на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Иракские военнослужащие атаковали радикалов в районе Аль-Багуз, находящемся недалеко от границы государств. Напомним, данные территории Дейр-эз-Зора находятся под контролем курдских вооруженных формирований, бездействие которых позволило боевикам ИГ захватить ряд позиций в этой части региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)