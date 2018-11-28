Захарова с иронией отреагировала на вызов посла РФ в Эстонии

Москва, 28 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов посла РФ в Эстонии Александра Петрова в МИД страны из-за провокации кораблей ВМСУ в Керченском проливе. Захарова с иронией отнеслась к заявлению Таллина и предложила МИД Эстонии вызвать еще трех послов.

Ранее представитель МИД Эстонии на встрече с Петровым призвал РФ «незамедлительно освободить корабли и членов их команд».

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала Захарова в Facebook.

По словам Захаровой, для повышения собственной популярности и узнаваемости Эстония также может вызвать посла Франции в связи с погромами в Париже. Однако, отмечает Захарова, этот вариант слишком логичный.

Также официальный представитель МИД РФ посоветовала Таллину вызвать посла Сирии в связи с бомбежками международной коалиции во главе с США и применением хлора на территории республики.

«Беспроигрышным» Захарова назвала вариант с вызовом помощника президента США Дональда Трампа – Иванки Трамп. Ее Захарова предложила пригласить «на чай» из-за того, что она использовала официальную почту в личных целях.

Напомним, три корабля ВМСУ нарушили границу РФ в Керченском проливе в воскресенье. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.