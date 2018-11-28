Киев, 28 ноября. Никто не сможет вмешиваться в дела церкви на Украине в случае получения автокефалии. Об этом заявил советник президента Украины Ростислав Павленко.

Павленко заявил, что после получения томоса даже Вселенский патриархат не сможет влиять на церковные дела на Украине. Он подчеркнул, что основное положение томоса об автокефалии — это провозглашение независимой церкви с момента его получения.

«Никто, включая Вселенского патриарха, не может вмешиваться во внутренние дела этой церкви», — отметил Павленко.

Напомним, что неканоническая церковная структура «Киевский патриархат» и власти Украины рассчитывают на получение томоса об автокефалии до конца 2018 года. Однако томос может получить только представитель «объединенной церкви», которого должны выбрать на «объединительном соборе». Его дата еще не назначена.

Русская православная церковь назвала процесс предоставления автокефалии церковным расколом. 15 октября РПЦ заявил о разрыве отношений с Константинополем на всей канонической территории РПЦ.