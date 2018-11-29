«Заговор русофобов»: заблокированный из-за Украины блогер предрек изгнание Facebook из РФ

Социальная сеть Facebook, вместо того чтобы помогать людям в установлении связей для обмена интересной и значимой информацией, фактически дает площадку деструктивным силам, а также ведет русофобскую политику и демонстративно игнорирует законы РФ, отмечают политики и эксперты. Действия этой американской соцсети вполне обоснованно вызывают возмущение в России, поскольку именно по отношению к русскоязычной аудитории Facebook ведет себя совершенно беспардонно.

Все громче раздаются голоса, что Facebook в России пора закрывать за незаконную деятельность и русофобскую цензуру.

Среди тех, кого в этой соцсети безжалостно блокируют либо вообще без объяснения причин, либо по высосанным из пальца жалобам, есть и Федеральное агентство новостей (ФАН). ФАН уже подало на соцсеть в американский суд — по месту регистрации Facebook. Напомним, еще в апреле руководство Facebook без объяснения причин заблокировало официальный аккаунт ФАН в этой соцсети, лишив миллионы русскоязычных пользователей по всему миру возможности получать своевременную достоверную информацию. Тогда под предлогом борьбы с недостоверной информацией Facebook объявил об удалении 138 русскоязычных страниц, а также 70 связанных с ними аккаунтов в этой соцсети и 65 аккаунтов в Instagram.

Блокировкам в Facebook и в связанном с ним Instagram подвергались многие российские политики, блогеры и писатели. Среди пострадавших — писатели Захар Прилепин и Дмитрий Пучков.

Фактически Facebook ввел у себя русофобскую цензуру в интересах Запада, отметил в интервью Федеральному агентству новостей один из пострадавших — популярный блогер, автор резонансных инициатив, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

«Facebook в последнее время ведет себя просто неприлично, — говорит Манукян, аккаунт которого заблокирован на месяц. — Очевидно, что под баны и блокировки немотивированно попадают приличные люди по абсолютно надуманным поводам, но по понятным и исключительно политическим причинам. Меня, к примеру, забанили на месяц за комментарий, в котором я высказал мысль, что есть нормальные адекватные украинцы и их большинство, а есть фанатики, которые портят все впечатление об Украине и об украинском народе. Вот за эту фразу, за правду, меня и заблокировали».

По сути, в Facebook нет никакой свободы слова, считает блогер.

«Все их разговоры о «свободе слова» — это все фикция. В США эта якобы «свобода» декларируется на бумаге, но их соцсети на деле занимаются тем, что блокируют неугодных, в первую очередь россиян. Похоже, мы имеем дело с настоящим заговором русофобов», — подчеркнул Манукян.

В то же время в Facebook просто какой-то разгул того, что у нас принято называть либеральной повесткой, там активно выступают те, кто распространяет деструктивные взгляды, ведет незаконную агитацию для участия в неразрешенных акциях, то есть пытается расшатывать нашу страну, считает собеседник ФАН.

«Если так будет продолжаться, этот ресурс ждет судьба Telegram — маргинализация и неизбежная блокировка в России», — подчеркнул Вадим Манукян.

Эксперты отмечают, что законным основанием для запрета Facebook в России может стать тот факт, что соцсеть нагло и демонстративно игнорирует российские законы. У FB даже нет своего представительства в России, соцсеть не платит налоги, но деньги — и немалые — за рекламу и трафик исправно получает.

Кроме того, как неоднократно рассказывало ФАН, персональные данные из Facebook, в том числе данные миллионов россиян, постоянно попадают в руки западных спецслужб и хакеров.

Это происходит и из-за того, что этот американский ресурс, который отказывается выполнять российские законы по части сотрудничества с правоохранительными органами РФ, отнюдь не столь щепетилен насчет отношений со спецслужбами США. Еще одна причина — безалаберность и непрофессионализм руководства Facebook, чему свидетельство — постоянные взломы соцсети и утечка данных пользователей в открытый доступ.

Все это достаточные основания для рассмотрения вопроса о закрытии в России этого ресурса, и ФАН уже обратилось с соответствующим письмом в Роскомнадзор с требованием защитить россиян от реальной, а не выдуманной опасности.