Сирия: Путин и Эрдоган условились активизировать усилия по стабилизации ситуации в Идлибе

Москва, 28 ноября. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых условились активизировать усилия по стабилизации ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран во время разговора отметили важность астанинского процесса и работы стран-гарантов по продвижению межсирийского диалога. Очередные переговоры по ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) начались в столице Казахстана в среду.

«Условлено активизировать совместные усилия по реализации меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Эрдоган подняли вопрос российско-турецкого сотрудничества с учетом итогов встречи лидеров двух государств в Стамбуле 19 ноября.

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

По итогам переговоров президентов России и Турции 17 сентября была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками.

В столице Казахстана 28-29 ноября проходят переговоры по урегулированию в Сирии. В первый день состоятся двусторонние и трехсторонние консультации на уровне специалистов и экспертов, а также шестое заседание рабочей комиссии по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.