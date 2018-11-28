Барселона, 28 ноября. Жизнь в шумном мегаполисе является одним из факторов, провоцирующих развитие ожирения. Об этом заявили ученые из Испании по результатам многолетнего исследования.

На протяжении 10 лет сотрудники Института глобального здравоохранения Барселоны проводили мониторинг медицинских показателей полутора тысяч человек. Ученые фиксировали все изменения и сопоставляли их с рядом факторов.

«Жизнь в городе, как выяснилось, действительно способствует образованию лишнего веса», — цитирует исследователей издание Planet Today.

При этом, как выяснилось, именно фоновый шум, в условиях которого живут жители мегаполисов, и провоцирует развитие ожирения. В число раздражителей входит промышленный шум, шум транспорта, причем особенно — железнодорожного. Ученые считают, что каждый дополнительный децибел фонового шума увеличивает риск развития ожирения. При этом исследователи подчеркивают, что шум является далеко не единственным фактором развития данного заболевания.