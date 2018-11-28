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Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

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Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

Москва, 28 ноября. У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись телефонные переговоры в среду, 28 ноября. Лидеры стран в ходе беседы обсудили инцидент в Керченском проливе, который случился в минувшее воскресенье.

«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении Кремля. 

 

Напомним, 25 ноября украинская сторона устроила провокацию: корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Суда совершали опасные маневры, не реагируя на требования РФ прекратить действия. По итогу россиянам пришлось задержать украинские корабли, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что действия Киева являются грубейшим нарушением норм международного морского права. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе провокация Киева. 

Автор: Дарья Смолина
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