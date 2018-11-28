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Экономика
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Путин объяснил, почему РФ не собирается уходить от доллара

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У РФ нет цели уходить от доллара — Путин

Москва, 28 ноября. У России нет цели переходить на расчеты с партнерами в другой валюте вместо доллара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«У нас цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас, — заявил российский лидер под смех зала. — И те, кто принимают такие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

Путин пояснил, что нестабильность в расчете в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти резервные альтернативные валюты и создать независимые системы расчета.

Автор: Катерина Михайлиди
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