Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала из-за болезни уха

Орландо, 28 ноября. Британский певец Элтон Джон отменил концерт во Флориде за несколько минут до его начала. Об этом сообщают британские СМИ.

Причиной отмены стало инфекционное воспаление уха. После того, как поклонники музыканта заняли места в концертном зале Amway в Орландо, организаторы заявили, что выступление не состоится.

«Мы с сожалением объявляем, что из-за инфекции уха Элтон Джон сегодня выступить не сможет», — сообщили организаторы шоу.

Они подчеркнули, что дата перенесенного концерта будет объявлена в ближайшее время, сообщает The Independent.

Ранее Элтон Джон объявил о старте прощального трехлетнего мирового турне Yellow Brick Street. Оно будет состоять из 300 концертов и охватит пять континентов. Музыкант подчеркнул, что хочет проводить больше времени со своими двумя сыновьями, поэтому решил прекратить гастрольную деятельность.