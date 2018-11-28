«Ивантеевский стрелок» частично признал свою вину в суде

Москва, 28 ноября. Школьник, устроивший в прошлом году стрельбу в учебном заведении в подмосковной Ивантеевке, частично признал вину, заявив в суде, что не хотел никого убивать. Об этом рассказал его адвокат Виктор Запрудницкий.

Рассмотрение дела «ивантеевского стрелка» началось в среду в закрытом режиме. Судебное разбирательство продолжится 29 ноября. Пока по делу не было заявлено никаких исков, однако потерпевшие которые в многочисленном составе пришли на заседание, могут заявить иски о компенсации позднее, передает РИА Новости.

«Мой подзащитный частично признал вину — ему вменяется ряд статей, в том числе покушение на убийство. В этой части он вину не признал, он сказал, что не намеревался никого убивать», — сказал адвокат в Ивантеевском суде Подмосковья.

5 сентября 2017 года в средней школе подмосковного города Ивантеевка 15-летний школьник открыл стрельбу из травматического пистолета. Ученик также ударил учителя информатики кухонным топориком, женщину экстренно госпитализировали. Испуганные дети пытались выбраться из класса через окно. Многие получили травмы и переломы. Подросток впоследствии попросил прощения у всех пострадавших от его действий.