Глава РФПИ назвал условие участия в форуме в Давосе

Москва, 28 ноября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал условие участия во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Москва не будет участвовать в мероприятиях форума в Давосе, если Швейцария не откажется от решения по участию российских бизнесменов. Издание Financial Times опубликовало новость, что бизнесмены Олег Дерипаска, Олег Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин получили отказ от организаторов форума.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Давос в настоящее время сделал шаги по изменению своей позиции, в том числе по приглашению большего количества бизнесменов из России.

«Если мы действительно увидим такое позитивное отношение Давоса к России, которое мы видим за последние 2–3 недели, мы планируем принять участие в этом форуме», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.