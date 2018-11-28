В Госдуме предложили признать ДНР и ЛНР в ответ на желание Киева разместить у себя базы США

Киев начал переговоры с США о создании военных баз на территории государства. Украинские власти готовят очередную провокацию в отношении РФ, пытаясь уговорить Соединенные Штаты разместить свои базы в стране.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в украинском истеблишменте.

«Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заявил источник издания в Киеве.

По мнению украинской стороны, подобный шаг станет гарантией безопасности государства перед «угрозой России».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Киев продолжает создавать напряженность после инцидента с незаконным вторжением ВМСУ в российские территориальные воды. В связи с этим украинские власти решили получить поддержку у Запада, подчеркнул парламентарий.

«Петр Порошенко следует своему политическому плану, который был изначально составлен накануне 2014 года. Именно для этого на территории Украины провели революцию, государственный переворот с последующей сменой власти. Порошенко планомерно проводит политику обострения отношений с Российской Федерацией. Он прекрасно понимал, что Россия вступится за русских, и все было создано для нынешнего конфликта. Провокация в Керченском проливе с украинскими бронекатерами — предтеча того, что Киев начал обозначать желание обзавестись базой США», — разъяснил депутат.

Предполагается, что американскую военную базу разместят на юго-востоке Украины или на границе в районе с Крымским полуостровом. Шерин отметил, что России нужно активно действовать, отстаивая собственные интересы, права и свободы ущемленных Киевом территорий. Депутат выразил уверенность в том, что Москва должна признать республики Донбасса.

«Нам надо поддержать ополченцев ДНР и ЛНР и признать эти республики. По отношению к Крыму все правильно было сделано — Россия учла волю жителей полуострова. Мы должны предпринимать ответные шаги, чтобы Киев понял, что бороться бесполезно», — резюмировал парламентарий.

Напомним, и без того напряженные отношения Украины с Россией усложнились из-за инцидента в Черном море. В минувшее воскресенье три военных корабля Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива.

Российские пограничники, сделав несколько предупреждений, были вынуждены применить силовые методы, в результате чего украинские суда были задержаны вместе с экипажами.