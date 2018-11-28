Частный аэропорт под Омском назовут именем Егора Летова

Омск, 28 ноября. Частный аэропорт «Поповка», расположенный в 15 км от Омска, будет назван именем поэта и основателя рок-коллектива «Гражданская оборона» Егора Летова, которое не прошло в финал проекта «Великие имена России».

По словам владельца частной воздушной гавани Александра Анисимова, таким способом он хочет увековечить имя русского музыканта.

«Как бы кто не относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи», — заявил бизнесмен.

Анисимов пояснил, что большое число омичей голосовали за имя рок-исполнителя Летова, передает ТАСС.

Он также отметил, что в настоящее время готовит документы в Росавиацию, чтобы посадочная площадка официально называлась именем Летова.

Напомним, проект «Великие имена России» стартовал в октябре текущего года. В его рамках россияне самостоятельно определяют, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов РФ. Согласно информации сайта проекта «Великие имена России», в финал голосования в Омске вошли Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиационный конструктор Андрей Туполев и отечественный актер Михаил Ульянов.