Сирия: Минтруд рассказал ФАН о процессе восстановления республики после войны

Дамаск, 29 ноября. Помощник сирийского министра труда Маала Аль-Ходр рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о процессе восстановления страны в послевоенный период.

В данный момент министерство труда ведет работу по реабилитации сирийских компаний и связанных с ними организаций для того, чтобы они смогли внести свой вклад в восстановлении страны.

«Меня зовут Муалла аль-Ходр, я — помощник министра труда. Мы — участники форума сирийского совета науки. Наша цель — показать работу минтруда, проделанную для достижения нужных критериев качества инженерной продукции», — заявил чиновник в интервью ФАН.

Министерство труда САР является основным исполнителем правительственной программы в сферах экономического, социального развития, а также в сфере строительства.

В данный момент сотрудники Минтруда активно содействуют в реабилитации разрушенной инфраструктуры и восстановлении дорог, которые могут быть использованы для налаживания связи между освобожденными районами. Таким образом, простые люди смогут вернуться в свои дома. Те, кто потерял крышу над головой, получат новую, добавил аль-Ходр.

«Что касается восстановления, восстановление не останавливалось даже во время войны. Наше министерство и связанные с нами компании всегда и везде работали над проектами. И когда САА освобождали провинции вместе с РФ, мы снова входили в освобожденные районы и продолжали там наши проекты».

Аль-Ходр также отметил важный вклад российской стороны в строительство жилых зданий в освобожденных регионах сирийской республики. Кроме того, он указал на необходимость использования новых технологий при восстановлении. Эти технологии помогут сэкономить время и деньги на реабилитацию разрушенных районов, уверен чиновник. Это особенно важно, учитывая в каком состоянии сейчас находится страна.