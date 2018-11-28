Спикер Крыма предсказал Порошенко судьбу Януковича

Симферополь, 28 ноября. В Крыму действующему президенту Украины Петру Порошенко предсказали судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, он также может бежать из страны.

Константинов пояснил, что грядущие президентские выборы являются для Порошенко как политической, так и личной катастрофой, которую он пытается любыми способами избежать. При этом, как подчеркнул парламентарий, Украина в настоящее время движется к коллапсу. Сенатор не исключил возможности нового Майдана.

«Там пахнет майданом, и вполне возможно, что Порошенко покинет страну по примеру Януковича, заранее в целях безопасности, потому что вопрос жизни будет стоять на повестке дня, так как там очень много оружия на руках. Это все вполне реалистичные сценарии», — пояснил Константинов.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Соответствующую дату в среду утвердила Верховная рада.

Согласно предварительным рейтингам, действующий президент Украины Петр Порошенко популярностью у избирателей не пользуется. Ранее его обошел в списке даже комик Владимир Зеленский. Возглавляет рейтинги лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.