Одесская область приводит ПВО в готовность из-за военного положения на Украине

Одесса, 28 ноября. Одесская область приводит противовоздушную оборону в режим готовности в связи с введением в некоторых областях Украины военного положения. Об этом сообщил глава одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Он подчеркнул, что введение военного положения в стране предполагает выполнение определенного перечня действий, среди которых усиление мер по информационной и кибербезопасности.

«Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы», — приводит слова руководителя пресс-служба одесской облгосадминистрации.

Степанов обратил внимание, что в области делают все возможное, чтобы военное положение не отразилось на жизни населения и пообещал, что никакого ограничения гражданских прав не произойдет, если не будет «открытого вторжения».

«Оснований для паники нет», — добавил он.

В среду украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Согласно документу, режим будет действовать в стране с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.

С соответствующим предложением Порошенко выступил после провокации, которую устроили три украинских военных корабля в минувшее воскресенье. Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.