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«Умные стаканчики» vs пластик: в Британии придумали уникальные чашки с PayPass

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«Умные стаканчики» vs пластик: в Британии придумали уникальные чашки с PayPass

Лондон, 28 ноября. В Британии начнут выпускать «умные» кофейные чашки с технологией PayPass. Проект кофейной компании Costa Coffee «Clever Cup» был создан на волне борьбы с пластиком.

Создатели «умной чашки» рассказали, новая тара создана на основе силиконового каучука и оснащена бесконтактной чип-картой. С ее помощью посетители кофеен смогут платить за любимые напитки, не доставая кошелек, пишет Daily Mail.

Costa Coffee также обещает скидку в размере 25 пенни на кофе, купленный с помощью такого стакана. Управляющий директор компании Джейсон Котта заявил, что Costa Coffee также разработала собственную схему переработки одноразовых стаканчиков. Она позволяет осуществлять сбор использованной тары прямо в кофейнях. Но на этом компания не остановилась и решила сокращать продажу одноразовых чашек.

Как уточняет «ПолитРоссия», стоимость «Clever Cup» составит 14,99 фунтов стерлингов (примерно 1197 рублей). При этом один фунт от этой стоимости пойдет на благотворительность.

Автор: Ярослава Замысловатова
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