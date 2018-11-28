Центробанк может возобновить покупки валюты для Минфина с 15 января

Москва, 28 ноября. Центробанк может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам.

По ее словам, регулятор считает возможным возобновление покупок при сохранении текущей ситуации на финансовых рынках. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ примет окончательное решение в день заседания совета директоров 14 декабря.

Также, по словам Набиуллиной, если решение об отложенных покупках валюты будет принято, что Центробанк будет осуществлять их плавно ,как минимум до 2021 года.

Отметим, что Центробанк России не приобретал валюту для расчетов министерства финансов на внутреннем рынке с 10 августа.