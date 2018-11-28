Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Центробанк может возобновить покупки валюты для Минфина с 15 января

34
0 Оставить комментарий

Центробанк может возобновить покупки валюты для Минфина с 15 января

Москва, 28 ноября. Центробанк может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам.

По ее словам, регулятор считает возможным возобновление покупок при сохранении текущей ситуации на финансовых рынках. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ примет окончательное решение в день заседания совета директоров 14 декабря.

Также, по словам Набиуллиной, если решение об отложенных покупках валюты будет принято, что Центробанк будет осуществлять их плавно ,как минимум до 2021 года.

Отметим, что Центробанк России не приобретал валюту для расчетов министерства финансов на внутреннем рынке с 10 августа.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.