Медведев поручил внести в правительство законопроект о едином проездном

Москва, 28 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС до 25 декабря внести в правительство законопроект о едином проездном. Инициатива, в случае реализации, позволит использовать один проездной билет на нескольких видах транспорта.

Задачей цифровых сервисов станет гармонизация расписаний на разных видах транспорта: необходимо учитывать начало и завершение поездки и перевозки грузов, сопровождение багажа при использовании пассажиром единого билета.

Согласно предложенной инициативе, россияне смогут ездить и перевозить грузы, используя один билет на несколько видов транспорта по всему маршруту.

Ранее Минтранс РФ начал разработку проекта закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках». Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно законопроекту, пассажиры смогут осуществлять поездки и перевозку грузов разными видами транспорта по единому транспортному документу, оформленному на весь маршрут.