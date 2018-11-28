Непомнящий объяснил, чего ЦСКА не хватило в игре с «Викторией»

Москва, 28 ноября. Бывший главный тренер «Томи», сборной Камеруна и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал поражение «армейцев» от чешской «Виктории» 1:2.

«Мне кажется, дело не в недонастрое, а совершенно в другом. Самая большая проблема сегодняшнего ЦСКА – проблема роста. «Армейцам» не хватает опыта в играх такого уровня, в Лиге чемпионов. Откуда браться опыту, когда состав такой молодой? Да, был Щенников, Набабкин, Акинфеев, но этого не хватило, чтобы показать свои лучшие качества», — заявил специалист.

Непомнящий уверен, матчи Лиги чемпионов закаляют ЦСКА, а молодые футболисты, которым пока не хватает опыта, становятся сильнее.

«Забили на 10-й минуте – нужно додавить соперника, который не очень-то готов к серьезному сопротивлению. Не использовали один момент, второй. Потом начали прижиматься к своим воротам, стали играть в полупозиции. Не хватало плотности, того, что называют «засушить игру». Это не осуждение, а констатация факта. Философия игры Ганчаренко – играть в атаку. Очень досадно, что не прошли «Викторию». Но в то же время я понимаю, что это проблема, которая со временем решается: ничто так быстро не проходит, как молодость. Команда должна набраться опыта, закалиться в таких поражениях, проанализировать ситуацию и двигаться дальше», — считает тренер.

Он также отметил, что рассчитывать на продолжение участия в еврокубках ЦСКА теперь крайней сложно.

«Шансы на третье место не очень высокие. «Реал» не будет сдаваться на милость «армейцам». Сомневаюсь, что «Виктория» устоит перед «Ромой», но изменить такую ситуацию будет очень непросто. Конечно, в футболе может случиться, что угодно – этим он и интересен. Дай Бог, чтобы это случилось с ЦСКА», — сказал Непомнящий.

Напомним, накануне в «Лужниках» ЦСКА уступил чешской Виктории 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для того, чтобы занять в группе третье место и попасть в Лигу Европы, подопечным Виктора Гончаренко необходимо набрать очки в выездном матче с мадридским «Реалом».