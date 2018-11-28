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РЕН ТВ расскажет зрителям, как устроен мир

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РЕН ТВ расскажет зрителям, как устроен мир

Москва, 28 ноября. Программа известного российского журналиста Тимофея Баженова «Как устроен мир» вернется на РЕН ТВ 3 декабря.

Ежедневно по будням в 14.00 телезрителям будут рассказывать о сути сложных процессов, которые протекают на Земле.

«Каждый выпуск – это захватывающие съемки природных явлений во всех проявлениях. Ничто не остановило ведущего, стремившегося показать «Как устроен мир» и вникнуть в суть сложных процессов, происходящих на нашей неистовой планете. Он пройдется по лаве, будет поджигать воду, раскроет рецепт приготовления воздуха, расскажет о шокирующих секретах соли и покажет правду о святой воде, а также узнает, в чем смысл жизни с точки зрения природы», — анонсирует РЕН ТВ.

Сам Тимофей Баженов поясняет, что ее формат подразумевает присутствие ведущего на объектах, о которых будет вестись речь. Он будет рассказывать зрителям о своих личных ощущениях. Журналист рассказал, что ему пришлось съесть змею, «готовить» воздух и поджигать воду.

Автор: Катерина Михайлиди
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