Символ верности воинскому долгу: Шойгу вручил личные штандарты новым командующим ЗВО и ВВО

Москва, 28 ноября. Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу вручил личные штандарты новым командующим Западным и Восточным военными округами — генерал-полковнику Александру Журавлеву и генерал-лейтенанту Геннадию Жидко.

Торжественная церемония состоялась в среду при участии роты почетного караула. Министр подчеркнул, что личный штандарт является символом верности воинскому долгу, а также персональной ответственности командующего за руководство вверенными ему войсками.

«Прежде чем приступить к заседанию, хочу вручить личные штандарты генерал-полковнику Журавлеву Александру Александровичу, командующему войсками Западного военного округа, и генерал-лейтенанту Жидко Геннадию Валериевичу, командующему войсками Восточного военного округа», — сказал Шойгу во время церемонии​​​.

Ранее в среду Шойгу анонсировал поставки нового оружия российской армии. По его словам, к началу 2020 года доля нового оружия и техники в частях постоянной готовности армии России вырастет до 67,2%. За следующий год армия должна получить более 1,8 тысячи единиц оружия и техники. Еще 1,5 тысячи будет отремонтировано, добавил министр.