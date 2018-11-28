Москва, 28 ноября. Минобороны РФ ежегодно вводит в эксплуатацию не менее 3,5 тысячи зданий и сооружений. Об этом сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

Выступая на заседании коллегии военного ведомства, он призвал синхронизировать ввод зданий в эксплуатацию с поступлением вооружения, планами дислокации войск и выделением бюджетных ассигнований.

Шойгу отметил, что в настоящее время новые военные городки оборудованы во всех округах. Также, по словам министра, в эксплуатацию были введены 44,5 тысячи квадратных метров военного технополиса «Эра», а в Петербурге был построен новый учебный корпус Нахимовского военно-морского училища.

«Отмечу, что все новые объекты имеют высокие технические характеристики и оснащены современными системами, обеспечивающими надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники», — подчеркнул Шойгу.

Он поставил перед военно-строительным комплексом задачу сохранить набранные темпы и высокое качество работ в 2019 году.