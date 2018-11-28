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Шойгу анонсировал поставки нового оружия армии России

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Шойгу анонсировал поставки нового оружия армии России

Москва, 28 ноября. К началу 2020 года доля нового оружия и техники в частях постоянной готовности армии России вырастет до 67,2%. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, в 2019 году министерство обороны России планирует продолжать наращивать боевые возможности войск за счет поставок современного вооружения. Шойгу уточнил, что к началу 2020 года оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами увеличится до 67,2%. За следующий год армия должна получить более 1,8 тысяч единиц оружия и техники. Еще 1,5 тысячи будет отремонтировано.

Ранее сообщалось, что армия РФ получила более трех тысяч боевых машин в 2018 году. Вооруженные силы России в 2018 году ввели в эксплуатацию более 3 тыс. боевых машин, увеличив долю современной бронетанковой техники до 31% и автомобильной техники  — до 59%. 

Шойгу анонсировал поставки нового оружия армии России

Автор: Алия Садыкова
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