Аствацатуров опроверг госпитализацию писателя Михаила Елизарова

Москва, 28 ноября. Известный петербургский писатель Андрей Аствацатуров опроверг информацию о госпитализации Михаила Елизарова. Ранее СМИ сообщили, что писатель Елизаров был доставлен в токсико-реанимационное отделение НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Утверждалось, в частности, что человек с таким именем был доставлен в больницу.