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Аствацатуров опроверг госпитализацию писателя Михаила Елизарова

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Аствацатуров опроверг госпитализацию писателя Михаила Елизарова

Москва, 28 ноября. Известный петербургский писатель Андрей Аствацатуров опроверг информацию о госпитализации Михаила Елизарова. Ранее СМИ сообщили, что писатель Елизаров был доставлен в токсико-реанимационное отделение НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Утверждалось, в частности, что человек с таким именем был доставлен в больницу.

«Это дезинформация. С ним все в порядке, только что разговаривал по телефону», — сказал Аствацатуров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Аствацатуров опроверг госпитализацию писателя Михаила Елизарова

Автор: Федор Веснин
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