Набиуллина объяснила, почему риски банков РФ на Украине ограничены

Москва, 28 ноября. Риски российской банковской системы на территории Украины крайне ограничены. Об этом в среду рассказала журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».

«В целом риски российской банковской системы на Украине очень ограничены. Те банки, которые имеют свои «дочки» на Украине, понимали эту ситуацию, уменьшали бизнес на Украине», — объяснила глава регулятора.

Набиуллина обратила внимание на то, что ЦБ России с точки зрения регулирования давал послабления для того, чтобы это происходило мерно. Так, по ее словам, это никак не отразится на устойчивости банковской системы России.

Ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий прокомментировал решение Киева о введении на территории государства военного положения. По его словам, ситуация никак не повлияет на работу банковской системы Украины.