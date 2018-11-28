Действующий президент Мадагаскара не прошел во второй тур выборов главы государства

Антананариву, 28 ноября. Второй тур выборов президента Мадагаскара состоится 19 декабря. Решение об этом принял верховный суд страны.

В первом туре бывший глава государства Андри Раджоелина обошел других претендентов на этот пост, однако не смог набрать нужного для победы числа голосов избирателей (40%).

Как уточняет Reuters, во втором туре будут участвовать Раджоелина с 39,23% голосов и Марк Раваломанана с 35,35%.

Ранее стало известно, что Раваломанана пожаловался в верховный суд на ошибки при подсчете результатов голосования. Всего с его стороны было подано более 50 таких жалоб.