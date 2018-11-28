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Сирия: арабские племена на северо-востоке САР заявили о поддержке диалога с Дамаском

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Сирия: арабские племена на северо-востоке САР заявили о поддержке диалога с Дамаском

Дамаск, 28 ноября. Арабские племена из ополчения «Ас-Санадид», входящие в состав коалиции «Силы демократической Сирии», заявили, что поддерживают диалог с сирийским правительством. Об этом сообщает газета «Аль-Ватан».

Глава ополчения Бендар Хамид Духам аль-Хади заявил, что поддерживает сирийское урегулирование с участием всех сторон. По его словам, диалог с Дамаском отвечает интересам населения, проживающего на подконтрольных СДС территориям.

Напомним, формирования «Ас-Санадид» были созданы в 2013 году. Они состоят, в основном, из выходцев арабского племени шамар.

Автор: Денис Коробейников
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