Киев, 28 ноября. Через 30 дней у Украины будут все основания не продлевать режим военного положения. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.

По его словам, сейчас все органы исполнительной власти государства вовлечены в работу по реализации указа о военном положении.

«Уверен, что через 30 дней мы будем иметь все основания не продлевать решение о военном положении», — сказал Владимир Гройсман.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили правила прохода военных судов из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Для принудительной остановки украинских кораблей российским службам пришлось применить оружие. Трое военнослужащих Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, в отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. Суд арестовал подозреваемых сроком на два месяца.

В ответ на инцидент в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на территории страны.