«В ГУЛАГе сейчас ужин»: уральские журналисты отреагировали на обвинение депутата в «бестолковости»

Екатеринбург, 28 ноября. Уральские журналисты потребовали извинений от депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, который назвал их «бестолковыми» на заседании 27 ноября.

Колесников также призвал ужесточить правила аккредитации журналистов на заседания думы. Заявление депутата вызвало возмущение сотрудников СМИ. Телеканал ОТВ, который упомянул Колесников в своей гневной тираде, ждет от него извинений.

Обозреватель РИА Новости Владимир Ардаев призвал коллег «опустить» депутата «ниже канализационного люка». Журналист Андрей Варкентин написал а Facebook небольшую сценку, вспомнив всех чиновников, заявления которых вызвали волну негодования общественности в последнее время, в том числе и депутата екатеринбургской городской думы Андрея Пирожкова, который назвал ГУЛАГ «хорошей вещью».

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин не согласился с Колесников и выразил мнение о необходимости выстраивать конструктивные отношения с журналистами, пишет «ФедералПресс».