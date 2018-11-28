Киев, 28 ноября. Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Святослав Цеголко.

«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения на Украине», — написал Цеголко в микроблоге Twitter.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 28, 2018

В среду газета «Урядовой курьер» — издание центральных органов исполнительной власти — опубликовала указ украинского лидера о введении военного положения в стране на 30 суток. Согласно документу, режим будет действовать на Украине с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.

Решение о введении военного положения было принято Киевом на фоне событий в Керченском проливе, где украинские суда устроили провокацию. В воскресенье, 25 ноября, украинские корабли вторглись в территориальные воды России и устроили опасные маневры. Россия потребовала от Киева прекратить незаконные действия. В результате российская сторона была вынуждена задержать суда. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

Во вторник Рада назвала опубликованный ранее указ Порошенко, который был рассчитан на введение военного положения на 60 суток, ошибочным. Рада согласовала указ Порошенко о введении военного положения на 30 дней.